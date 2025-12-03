Евросовет и Европарламент договорились о сроках поэтапного отказа от импорта российского газа

Опубликовано: 03.12.2025 14:00 , Обновлено: 03.12.2025

В среду, 3 декабря, депутаты Европарламента согласовали с Евросоветом сроки поэтапного отказ от импорта российского газа. Регламент предусматривает вступление в силу запрета уже в 2026 году для спотового рынка сжиженного природного газа (СПГ), а вот запрет на газ, идущий по трубопроводу, должен вступить гораздо позже.

Согласно законопроекту, согласованному Евросоветом и Европарламентом, запрет на трубопроводный газ из России по долгосрочным контрактам может заработать с 30 сентября 2027 года . В согласованном тексте документа также перечислены максимальные штрафные санкции, которые государства-члены будут применять к операторам за нарушение правил, правда, в пресс-службе Европарламента их не озвучили.

В ходе переговоров депутаты Европарламента настаивали на запрете любого импорта российской нефти и добились обязательства Европейской комиссии разработать законодательное предложение о таком запрете, которое должно быть представлено в начале 2026 года. Сам запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года, сообщили в пресс-службе Европарламента.

Депутаты Европарламента настаивают на ужесточении условий временной приостановки запрета на импорт в чрезвычайных ситуациях, связанных с энергетической безопасностью стран ЕС. Чтобы закрыть лазейки и снизить риск обхода правил, от операторов будут требовать предоставлять таможенным органам более строгие и подробные доказательства страны производства своего газа перед его импортом или хранением.

“Сегодняшнее соглашение посылает чёткий и убедительный сигнал: Европа больше никогда не будет зависеть от российского газа. Это крупное достижение для Европейского союза и исторический поворотный момент в европейской энергетической политике”, — заявила Инесе Вайдере (Латвия), ведущий депутат Европарламента от Комитета по международной торговле.

Окончательный текст соглашения должен быть ещё формально одобрен Европарламентом и Советом, чтобы получит статус закона. Комитеты по промышленности, исследованиям и энергетике и по международной торговле проведут совместное голосование по предварительному соглашению 11 декабря, а окончательный документ будет вынесен на пленарное заседание Европарламента 15–18 декабря.

Ранее Telegraf.news рассказал, что, по мнению экспертов агентства Reuters, газовый рынок Европы, переживший трансформацию после начала войны в Украине, вряд ли вернётся к прежней зависимости от российского трубопроводного газа, даже если будет достигнуто мирное соглашение. По мнению аналитика Рона Буссо, Европа сделала стратегическую ставку на сжиженный природный газ (СПГ), и этот курс на данный момент выглядит непоколебимым.

«Психологический сдвиг» – вернётся ли Европа после заключения мира к покупке российского газа?