«Психологический сдвиг» – вернётся ли Европа после заключения мира к покупке российского газа?

📊 Анализ

Опубликовано: 26.11.2025 14:50 , Обновлено: 26.11.2025

Агенство Reuters сообщило, что газовый рынок Европы, переживший трансформацию после начала войны в Украине, вряд ли вернётся к прежней зависимости от российского трубопроводного газа, даже если будет достигнуто мирное соглашение. По мнению аналитика Рона Буссо, Европа сделала стратегическую ставку на сжиженный природный газ (СПГ), и этот курс на данный момент выглядит непоколебимым.

Вопрос возврата ЕС к российскому газу возник на фоне сообщений о начале мирных переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа. При этом базовые цены на газ в Европе продемонстрировали сдержанную реакцию. На этой неделе котировки хаба TTF опустились ниже 30 евро за мегаватт-час – это самый низкий показатель в сезоне с февраля 2022 года. Такое спокойствие рынка контрастирует с паникой, царившей всего два года назад, и свидетельствует о глубоком «психологическом сдвиге».

«Трейдеры теперь исходят из того, что газ в Европе будет всегда, – отмечает аналитик LSEG. – Вторжение и последующий энергетический кризис заставили Европу перестроить всю свою газовую логистику, и обратного пути нет».

Новая реальность?

Стратегия Европы, заключающаяся в замене российского трубопроводного газа на сжиженный (СПГ), импортируемый в первую очередь из США, оказалась успешной. После трёх тревожных зим европейский рынок впервые вошёл в новую, более спокойную фазу.

Тому свидетельств - поведение цен на прошлой неделе, когда на северо-запад Европы обрушились морозы. Несмотря на скачок спроса на 80% и более быстрое, чем в прошлом году, истощение запасов в подземных хранилищах (они заполнены на 79% против 88% год назад), цены остались стабильными.

«Разницу определяет СПГ, – пояснил торговец из Лондона. – Большой объём предложения, в основном из Штатов, позволяет сохранять спокойствие».

Тем временем, мировые перевозки СПГ на прошлой неделе достигли рекордных 22 миллионов тонн, более трети из которых пришлось на США. Мощности по производству СПГ в США, по данным LSEG, к концу 2027 года вырастут до 27 миллиардов кубических футов в сутки с текущих 19 миллиардов.

Мирная сделка не изменит баланс

Аналитики при этом предполагают, что даже в случае заключения мирного соглашения по Украине и возможного смягчения санкций кардинальных изменений на европейском газовом рынке не произойдёт.

«Европейские правительства вряд ли захотят вновь рассматривать Москву в качестве основного поставщика после потрясений 2022 года, – заявил эксперт по энергетике из брюссельского аналитического центра. – Психологическая зависимость разорвана. Доверие подорвано».

Впрочем, какие-то поставки российского трубопроводного газа могут возобновиться в страны Центральной и Восточной Европы, не имеющие выхода к морю. Таким образом, главным бенефициаром новой газовой архитектуры Европы после начала войны в Украине стали США.