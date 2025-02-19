Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против России. Что, кроме импорта алюминия, попало под запрет?

Опубликовано: 19.02.2025 13:02 , Обновлено: 19.02.2025

Европейский союз одобрил новый пакет санкций против России, который стал уже 16-м с начала вооружённого конфликта в Украине. Ожидается, что ограничения вступят в силу 26 февраля, а основной упор в этот раз сделали на запрет импорта алюминия. Решение было принято в Брюсселе на заседании постоянных представителей стран ЕС.

По данным телеканала Euronews, очередные санкции направили против алюминиевой промышленности России, и они ещё больше ужесточают ограничения на экспорт нефти. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время введут ограничения против 13 банков, 8 государственных СМИ РФ, а также 73 судов, входящих в «теневой флот» России. Также под ограничения попали новые люди и компании, которые, как считает ЕС, помогают России вести боевые действия в Украине.

Издание утверждает, что запрет на импорт первичного алюминия (продаётся в виде слитков, плит и заготовок, составляя основную часть импорта) обсуждался ещё раньше, однако меру так и не ввели из-за “нерешительности некоторых стран-участниц”, которые “опасались экономических последствий”, передал Euronews. Между тем, на долю необработанного алюминия приходится 85% от общего объёма его импорта из России в ЕС.

[info_b]В последние годы доля российского алюминия, экспортированного в ЕС, снижалась: в 2022 году она составила 19%, в 2023-м — 11%, в 2024-м — 6% в первые девять месяцев года. В прошлом году за этот период ЕС импортировал 2,2 млн т российского алюминия. Поставки из РФ были компенсированы закупками в странах Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии. Российский алюминий стали больше экспортировать в Китай, мировой лидер по его потреблению.[/info_b]

Россия в свою очередь требует отменить западные санкции, считая их неэффективными и незаконными. Ранее в Кремле заявили, что ограничения не помешают переговорам России и США по урегулированию конфликта в Украине, передало российское издание РБК.

Что послужило толчком к новым санкциям?

По данным британской газеты The Financial Times, новые меры приняли из-за опасений Брюсселя, что Трамп может ослабить санкции США против Москвы после того, как тот созвонился с Путиным и договорился разрешить конфликт мирным путём без участия Европы. Между тем, госсекретарь президента США Марко Рубио предположил, что ЕС рано или поздно, но пригласят за стол переговоров, чтобы обсудить смягчение санкций для Кремля.

«В какой-то момент Европейский союз тоже должен будет сесть за стол переговоров, потому что на них тоже наложены санкции», — сказал Рубио. В заявлении, содержание которого во многом перекликалось с позицией Москвы, Госдепартамент США сообщил, что две страны «заложат основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, и историческим экономическим и инвестиционным возможностям» после заключения мирного соглашения в Украине.

Ранее Telegraf.news писал, что в Саудовской Аравии состоялись первые за несколько лет переговоры на высоком уровне между Россией и США, посвящённые в первую очередь восстановлению двусторонних отношений, а также урегулированию конфликта в Украине и возможности встречи Путина и Трампа. Встреча, продлившаяся 4,5 часа, прошла вскоре после телефонного разговора президентов двух стран — первого за три года.

В Саудовской Аравии состоялись первые переговоры РФ и США — без Украины и ЕС. Что решили?