Европейские страны готовы ввести войска в Украину — заявление генсека НАТО

Опубликовано: 21.12.2025 16:23 , Обновлено: 21.12.2025

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в большом интервью BILD в Брюсселе заявил, что некоторые (но не все) европейские страны готовы ввести свои войска в Украину. Но только в случае достижения мирного соглашения и в качестве гаранта безопасности.

«Я могу сказать следующее: некоторые европейские страны дали понять, что при необходимости они были бы готовы участвовать [в такой миссии] с войсками. В настоящее время прорабатывается, как именно должна быть устроена эта коалиция желающих», — пояснил Марк Рютте.

В то же время он уточнил, что страны НАТО должны добиться того, «чтобы Украина после прекращения огня или мирного соглашения больше никогда не подвергалась нападению».

«Путин должен понять, что повторное нападение было бы для него разрушительным», — заявил генсек НАТО.

Впрочем, Марк Рютте признал, что считает президента США Дональда Трампа «единственным, кто смог усадить Путина за стол переговоров». А ситуацию на европейском континенте он охарактеризовал как «самое опасное для Европы со времен окончания Второй мировой войны».

Поэтому он призвал все государства-члены Альянса сделать две вещи. «Во-первых, увеличить оборонные расходы и нарастить производство. А во-вторых, обеспечить, чтобы Украина в борьбе оставалась как можно более сильной. Потому что если Россия получила бы контроль над всей Украиной, это имело бы колоссальные последствия для НАТО. Нам пришлось бы тратить значительно больше, чем то, о чем мы договорились в Гааге», — заявил он.

По мнению Марка Рютте, главу Кремля не останавливают большие потери в Украине.

«Он готов пожертвовать 1,1 миллиона своих собственных людей (в России отрицают такие потери, но не называют свою цифру — ред.). И в этом году он добился лишь очень небольших успехов: минимальных территориальных приобретений, менее 1 % украинской территории по сравнению с началом года. И за это, по нашим оценкам, с российской стороны были убиты или ранены до 1,1 миллиона человек. Это ужасно. Но такова реальность, с которой мы имеем дело», — утверждает Марк Рютте.

Ранее сам президент России Владимир Путин заявил, что в Европе нет цивилизации, а «там одна деградация». При этом глава Кремля посетовал, что ранее Россию не воспринимали равной на Западе.

Путин также обвинил предыдущую администрацию США в том, что она «сознательно привела дело к вооруженному конфликту», потому что «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат».

Путин объявил о «деградации» европейских «подсвинков» и пообещал продолжить войну с Украиной