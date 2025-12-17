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Опубликовано: 17.12.2025 15:17 , Обновлено: 17.12.2025

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе нет цивилизации, а "там одна деградация". При этом глава Кремля посетовал, что ранее Россию не воспринимали равной на Западе.

Путин также обвинил предыдущую администрацию США в том, что она «сознательно привела дело к вооруженном конфликту», потому что «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат».

«А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны», — заявил Путин, перейдя на лексику своего предшественника, экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

[inf] Медведев использовал слово “подсвинки” оба раза в 2022 году. Сначала он писал, что Россия воюет против «кучки безумных нацистов-наркоманов, одурманенного и запуганного ими народа и большой стаи лающих собак из западной псарни»: «С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков».

Само слово “подсвинок” означает поросёнка в возрасте от 4 до 9 месяцев. [/inf]

Такие заявления глав Кремля сделал на расширенной коллегии Минобороны РФ. Он также объявил об успехах своей армии в Украине и пообещал добиться там своих целей.

«Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если от разговора с нами откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем», — заявил Путин, выдвинув Украине территориальные претензии, выходящие за рамки ранее озвученных.

Тем не менее он отверг опасения западных политиков о том, что Россия планирует войну с ЕС, назвав такие теории “ложью и бредом”. Также он обвинил Запад в повышении «градуса истерии».

“Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам!” - заявил Путин.

В этот же день пришло сообщение, что США готовят новые санкции против России, если та откажется обсуждать мирный план, который на данный момент “на 90%” согласован с Украиной. Речь идёт об ограничениях в отношении танкеров “теневого флота” России.