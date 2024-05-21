Европейская комиссия объявила повышение цен на шенгенские визы. Сколько придется платить белорусам с 11 июня?

Опубликовано: 21.05.2024 14:03 , Обновлено: 28.01.2025

Европейская комиссия решила увеличить плату за выдачу шенгенской визы для краткосрочного пребывания (виза типа С) на 12%. Об этом сообщило Министерство иностранных и европейских дел Словении.

Как рассказали в ведомстве, новая цена начнет действовать 11 июня 2024 года. Для взрослых сбор за выдачу составит 90 евро ( 315,2 белорусских рубля по курсу Нацбанка на 21 мая), для детей от 6 до 12 лет - 45 евро ( 157,6 рубля). Для детей до 6 лет получение шенгенской визы бесплатное.

Виза типа С предполагает нахождение в стране Европейского союза (ЕС), где действует Шенгенское право, не более 90 суток на протяжении любого периода в 180 дней. В целом же, плата за шенгенскую визу зависит от ее типа и страны, которая выдает визу.

“В настоящее время для белорусов нет никаких изменений по стоимости виз”, – прокомментировали изменение цен порталу Tochka.by в пресс-службе посольства Франции в Минске.

Однако там дополнили, что информацию по изменению платы за шенгенские визы опубликуют 22 мая в официальном журнале ЕС.

Как отметило издание The Economic Times, повышение цен последовало за пересмотром визовых сборов в декабре 2023 года, который проводят раз в три года. Причинами увеличения сборов в ЕС назвали инфляцию и зарплаты госслужащих. Последнее повышение было в феврале 2020 года, когда комиссии выросли с 60 до 80 евро.

[info_b]В Шенгенскую зону входят 29 европейских стран. Это Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Швеция, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.[/info_b]

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