Европейцев спросили, хотят ли они вступления Украины и Молдовы в ЕС. Результаты удивили

Опубликовано: 03.09.2025 09:52 , Обновлено: 03.09.2025

Опрос, проведённый по заказу Еврокомиссии, показал, что вступление Украины в Европейский союз поддерживает 51% поляков. Этот результат оказался на один процентный пункт ниже, чем в среднем по ЕС, где за это высказались 52% граждан.

В то же время, как сообщило польское издание Interia, поляки наоборот являются одними из самых больших сторонников расширения ЕС.

Так, вступление в ЕС новых стран одобряют 70% жителей Польши, в то время как средний показатель по союзу составляет 56%.

В вопросе присоединения других стран-кандидатов (не Украины) поддержка в Польше оказалась выше среднеевропейской. Например, за вступление в ЕС Молдовы высказались 52% поляков (против 48% в среднем по ЕС).

Аналогичная ситуация с Боснией и Герцеговиной и Северной Македонией — их членство поддерживают по 50% поляков, что на два процентных пункта выше среднего значения по союзу.

Главными противниками расширения ЕС как такового оказались чехи (53% против), австрийцы (50%), французы (48%) и немцы (47%).

Самую мощную поддержку идее вступления Украины в ЕС показали страны Северной Европы и Балтии. Лидером стала Швеция, где «за» высказался 91% опрошенных. Высокие показатели также в Дании и Финляндии (по 81%), Литве (72%) и Ирландии с Испанией (по 67%). Наиболее скептически к этому вопросу относятся в Венгрии и Чехии — в этих странах по 64% жителей высказались против присоединения Украины.

Украина подала заявку на вступление в Европейский союз 28 февраля 2022 года. В июне 2022-го страна получила статус кандидата на членство. В июне 2024 года Европейский союз официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

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