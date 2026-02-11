Европарламент согласился выделить Украине 90 млрд евро
Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о выделении "мегакредита" в 90 млрд евро Украине. Об этом 11 февраля сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Голосование по “мегакредиту” Украине, как его называют в Европе, перенесли на пленарное заседание Европарламента в Страсбурге, хотя первоначально его планировали провести в рамках внеочередной сессии 24 февраля, приуроченной к четвертой годовщине начала войны в Украине.
Приветствовав “быстрое принятие” Европарламентом предложения Еврокомиссии о выделении кредита Киеву, Урсула фон дер Ляйен заявила о “непоколебимой решимость Европы” быть на стороне Украины. Одобрение от Европарламента позволяет Европейской комиссии начать передавать средства Киеву уже во втором квартале этого года.
Напомним, ещё в декабре прошлого года лидеры стран ЕС согласились предоставить Киеву кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы и определили направления будущей поддержки Украины.
Предполагается, что погашать этот кредит Украине придется только после получения репараций от России. Сами средства планируют привлечь за счёт бюджетных резервов самих стран ЕС.
А вот от идеи прямого использования замороженных российских активов в ЕС Украине, напомним, решили пока отказаться, поскольку единогласного решения всех членов ЕС выработать в декабре так и не удалось.