ЕС решил дать Украине 90 млрд евро, но не российских

Опубликовано: 19.12.2025 08:45 , Обновлено: 19.12.2025

Лидеры стран Европейского союза не смогли договориться о передаче замороженных российских активов Украине. Идею так называемого репарационного займа пока отложили в сторону, поскольку единогласного решения всех членов ЕС выработать так и не удалось. Тем не менее, обещанную европейскими партнёрами финансовую поддержку Киев всё же получит. Узнали, на каких условиях ЕС согласился выделить стране 90 млрд евро в течение следующих двух лет.

После многочасовых переговоров в Брюсселе 18 декабря Европейский совет обнародовал своё решение выделить Украине на цели обороны кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных бюджетными резервами самого ЕС. То есть профинансировать украинскую армию европейцы всё же решили за свои же деньги, а не за счёт России, как предлагалось ранее.

По словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевер, такое компромиссное решение позволило ЕС “избежать хаоса и раскола” и “остаться единым”.

Впрочем, от идеи репарационного займа и использования российских замороженных активов полностью не отказались - европейские лидеры поручили Европейской комиссии продолжить над работу над техническими и правовыми аспектами этого вопроса.

По данным агентства Reuters, вариант с репарационным займом пока оказался “неработоспособным” из-за сопротивления Бельгии, где находится основная часть замороженных российских активов, а также активного несогласия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Против этой идеи также высказывались лидеры Словакии и Чехии, но в итоге согласились разрешить реализацию этой схемы при условии, что она “не окажет на них финансового воздействия”.

Таким образом, как минимум пока российские активы в ЕС, общая сумма которых, по некоторым данным, достигает 210 млрд евро, останутся замороженными. Тем не менее, ЕС рассчитывает использовать их в качестве репараций России Украине по окончании войны. В условия предоставления Киеву нового кредита со стороны ЕС указано, что погашать его стране придётся только после того, как она получит репарации от Москвы.

“До тех пор эти активы останутся замороженными, и ЕС оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с правом ЕС и международным правом”, - говорится в заявлении Европейского совета.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал это “хорошей новостью для Украины и плохой - для России”. “Именно этого мы и добивались”, — заявил политик.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, также принимавший участие в саммите ЕС, назвал полноценное использование российских активов для защиты от разрушительных действий самой же России “одним из самых ясных и морально оправданных решений, которые когда-либо могли быть приняты”.