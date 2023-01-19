Европарламент потребовал создать трибунал для Путина и «его союзников»

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Опубликовано: 19.01.2023 15:00 , Обновлено: 19.01.2023

Европейский парламент принял резолюцию о создании специального международного трибунала для политического руководства России «и ее союзников» «за преступление агрессии против Украины».

За резолюцию проголосовали 472 евродепутата, против — 19, воздержались 33 политика. Об этом сообщили на сайте ЕП в четверг, 19 января.

Депутаты напомнили о произошедшем в Буче, Ирпене и других украинских городах, и призвали страны привлечь виновных к ответственности.

В документе они потребовали создать специальный международный трибунал «для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников».

«Трибунал должен обладать юрисдикцией для расследования не только действий Владимира Путина и политического и военного руководства России, но также Александра Лукашенко и его помощников в Беларуси», — заявили в Европарламенте.

По мнению депутатов, спецтрибунал «пошлет четкий сигнал, что президента Путина и руководство России могут осудить за преступление агрессии в Украине».

Они также подчеркнули, что Россия во главе с Путиным больше не сможет «вернуться к обычным делам с Западом».

Что говорят в Москве и Минске?

На момент написания новости ни власти России, ни власти Беларуси не комментировали резолюцию Европарламента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял:

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться».

А Александр Лукашенко 19 января на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказал, что «Запад пытается использовать против Беларуси Украину», но «она пока держится и не идет на провокации».