Европа остановила Большой адронный коллайдер для экономии

Опубликовано: 28.11.2022 11:36 , Обновлено: 28.11.2022

В Европе приостановили работу Большого андронного коллайдера (БАК). Об этом сообщили в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Причиной там назвали риск нехватки электроэнергии. Планируется, что БАК не будет работать как минимум две недели.

Ранее коллайдер хотели остановить только в середине декабря. Но из-за «глобального кризиса энергоснабжения и в рамках своей социальной ответственности» сделали это раньше.

Теперь ЦЕРН разрабатывает планы по остановке ускорителей частиц в пиковые часы, в том числе и коллайдера, если в Европе начнутся перебои с электричеством.

При этом, эксплуатацию БАК решили снизить на 20% и в 2023 году.

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Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в ЦЕРНе (Европейский совет ядерных исследований), находящемся около Женевы, на границе Швейцарии и Франции.

БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч учёных и инженеров более чем из 100 стран.

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Ранее Телеграф писал, что страны Евросоюза договорились убрать российский газ из контрактов на совместные закупки. Об этом сообщили в Еврокомиссии 24 ноября.

В ЕС решили исключить российский газ из совместных закупок