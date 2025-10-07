Европа готовит ограничения на перемещение россиян - "Удар по шпионам"

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Опубликовано: 07.10.2025 11:19 , Обновлено: 07.10.2025

Государства-члены Европейского союза договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока, сообщила во вторник газета Financial Times. А в польских СМИ такое решение поспешили окрестить "ударом по российским шпионам".

Тем не менее, согласно британскому изданию, власти стран ЕС действительно опасаются увеличения масштабов и количества попыток диверсий на своей территории. Западные спецслужбы уже не раз говорили, что часто инциденты связаны со “шпионами”, действующими под дипломатическим прикрытием.

В странах НАТО российских разведчиков обвиняют в эскалации провокаций против стран НАТО — от поджогов и кибератак до диверсий на инфраструктуре и ударов беспилотников. Мало того, пишет Financial Times, европейские спецслужбы считают эти действия скоординированной кампанией, направленной на дестабилизацию европейских союзников Украины.

«Они закреплены в одном месте, а работают в другом, — заявил Financial Times высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на разведывательные данные. - Разведывательные службы принимающей страны знают, чем занимаются российские шпионы, но если они пересекут границу, этой стране будет сложнее их отслеживать».

Если новые правила введут вместе с новым пакетом санкций, который Европа пока только обсуждает, то российские дипломаты будут обязаны информировать правительства стран ЕС о своих планах въезда в их страны.

Пакет санкций пока проходит обязательное согласование всеми странами Евросоюза. Венгрия, например, уже отозвала своё заявление о наложении на него вето, но Австрия пока ведёт переговоры. Вена хочет увязать новый пакет санкций с решением по активам российского олигарха Олега Дерипаски, которые она предложила передать австрийскому банку Raiffeisen в качестве компенсации за ответный штраф, наложенный на банк российским судом.

“Для России нет Шенгенской зоны”

В то же время власти Чехии лоббируют запрет для россиян ещё с мая прошлого года. Прага уже приостановила въезд ряда российских дипломатов, подозреваемых в поддержке разведывательной деятельности, однако сотни из них по-прежнему аккредитованы в соседней Австрии и могут легально пересекать границу с Чехией.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ограничения необходимы для восстановления принципа взаимности. «Для России нет Шенгенской зоны, поэтому российскому дипломату, аккредитованному в Испании, нет смысла приезжать в Прагу, когда он захочет”, - сказал он.

«Мы должны строго соблюдать принцип взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией», — добавил он.

Тем временем российские власти обвинили Европу в подготовке диверсий под ложным флагом, чтобы потом возложить вину на Москву и ужесточить санкции, одновременно расширив поддержку Украины.

Так, российская Служба внешней разведки (СВР) выступила с заявлением, что украинские спецслужбы готовят диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) для заброса ее вглубь территории Польши. В СВР утверждают, что в ее составе будут и белорусы.

Россия обвинила Украину в подготовке белорусских диверсантов для заброски в Польшу