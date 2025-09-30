Россия обвинила Украину в подготовке белорусских диверсантов для заброски в Польшу

Опубликовано: 30.09.2025 12:14 , Обновлено: 30.09.2025

Российская Служба внешней разведки (СВР) выступила с заявлением, что украинские спецслужбы готовят диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) для заброса ее вглубь территории Польши. В СВР утверждают, что в ее составе будут и белорусы.

Российская спецслужба не привела доказательств, однако утверждает, что в ДРГ будут россияне из числа легиона «Свобода России» и состоящий из белорусов и признанный судом в Беларуси 25 сентября 2024 года террористической организацией “Полк Кастуся Калиновского”.

В СВР утверждают, что Киев атакой на Польшу намерен добиться от стран-союзниц блокировки на удары дальнобойными ракетами вглубь России и максимально жёсткую реакцию самих стран ЕС.

В СВР заявили, что ДРГ может сымитировать и атаку на “объекты критической инфраструктуры Польши”. Мало того, российские разведчики обвинили власти Польши в том, что те знают о планируемой спецоперации и дали на нее добро.

“Предполагается, что после “выявления и нейтрализации” ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Беларусь в попытке дестабилизации обстановки в Польше”, - заявили в СВР.

Как итог, в СВР также обвинили Украину в залете десятков БПЛА на территорию Польши 10 сентября, чтобы “втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой”.

Власти Беларуси, Украины и Польши это задание СВР не комментировали.

Ранее СВР России обвинила Евросоюз в желании оккупировать территорию Молдовы после выборов в парламент. В службе разведки РФ утверждают, что “брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдову в русле своей русофобской политики”, а “первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу”.