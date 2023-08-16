Еврокомиссия отдала "белорусские" миллионы евро Молдове и Украине

Опубликовано: 16.08.2023 21:38 , Обновлено: 16.08.2023

Европейская комиссия объявила о выделении 147 миллионов долларов (135 миллионов евро) на финансирование Украины и Молдовы. Эти деньги первоначально предназначались для России и Беларуси.

В своем ежедневном информационном бюллетене, опубликованном в среду, ЕС сообщил, что решил перевести деньги из своего Фонда добрососедства, развития и международного сотрудничества, которые первоначально предназначались для России и Беларуси, на программы в Украине и Молдове.

“Решение отменить первоначально запланированное сотрудничество с Россией и Беларусью в рамках наших программ Interreg является результатом жестокой войны России против Украины, - говорится в заявлении комиссара ЕС Элизы Феррейры. - Я рада, что средства, которые мы изначально планировали выделить на это сотрудничество, теперь пойдут на пользу программам ЕС с Украиной и Молдовой”.

В ЕС заявили, что это вливание дополнительного финансирования предоставит Украине и Молдове возможность развивать, например, трансграничные транспортные связи и укреплять “институциональный потенциал государственных органов Украины и Молдовы”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве иностранных дел (МИД) Беларуси 4 августа заявили, что «откровенно разочарованы» решением Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси.

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