Этот тайный знак о помощи принят во всем мире. Что делать белорусам, если увидели?

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Опубликовано: 05.09.2024 11:49 , Обновлено: 05.09.2024

Люди, которые страдают от домашнего насилия, могут тайно подать невербальный сигнал окружающим, чтобы уберечь свою жизнь от опасности. Об этом жесте рукой благодаря социальным сетям узнали во многих уголках мира. Как это работает?

Жест рукой, который стал признанным международным сигналом помощи, был впервые создан Женской сетью финансирования совместно с Канадским женским фондом в начале карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19, как способ для жертв домашнего насилия невербально дать понять, что им нужна помощь.

Чтобы подать сигнал человек поворачивает ладонь наружу к камере или другому человеку, затем подгибает большой палец внутрь и сжимает остальные пальцы сверху, образуя кулак.

Информация о жесте быстро распространилась по социальном сетям, и он был использован многими женщинами, которые нуждались в помощи. Люди, которые его видят, понимают, что человек находится в опасной ситуации, которая требует вмешательства и защиты.

Считается, что человек, который его увидел и распознал, должен постараться задать вопросы, которые предполагают односложные ответы «Да», «Нет», и удостоверившись, что это реальный сигнал SOS, постараться помочь. Например, увести человека от опасности подальше и при необходимости обратиться в милицию.

Простой жест рукой уже помог привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и разбирательству в ситуациях во многих странах.

В частности, в минувшем году широко обсуждался жест, показанный российской девочкой в одном из выпусков передач “Мужское Женское”. Организаторы, заметившие жест рукой во время интервью, обратились в прокуратуру для разбирательства с ситуацией в семье девочки.

Тогда психолог Елены Бурьева заметила, что такой жест повод для проверки, но стоит всё делать деликатно, так как с ним “не всё так просто и однозначно”.

“Жест активно распространился через TikTok, где иногда его используют в шуточной форме. Подростки могут применять его, чтобы привлечь к себе внимание, “прикольнуться”, не задумываясь о последствиях”, - резюмировала психолог.

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