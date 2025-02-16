"Этого не произойдет" - Глава МИД Польши ответил на призыв Зеленского создать "вооруженные силы Европы"

Опубликовано: 16.02.2025 16:06 , Обновлено: 16.02.2025

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские страны не станут создавать единую армию. Так он прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности создать "вооруженные силы Европы".

Сперва Сикорский в интервью польскому телеканалу TVP World [link href=“https://tvpworld.com/85075046/polish-foreign-minister-radoslaw-sikorski-relieved-us-not-cutting-european-defense-spending” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link], что под этим понятием “люди понимают разные вещи”. “Если вы понимаете под этим объединение национальных армий [европейских стран. - прим. ред.], этого не произойдет”, — считает глава польского МИД.

В то же время Сикорский, по его словам, был сторонником развития оборонного потенциала Евросоюза. К примеру, продолжил чиновник, Польша выступает за то, чтобы ЕС смягчил политику в области финансирования обороны, чтобы членам союза было легче инвестировать в эту сферу.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Зеленский 15 февраля, выступая на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, призвал европейские страны создать собственные “Вооруженные силы Европы”, чтобы не зависеть от военной поддержки со стороны США.

По словам Зеленского, основой «вооруженных сил Европы» могли бы стать Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом он подчеркнул, что речь идет не о замене НАТО.

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