"Это просто слова" - Совбез РФ оценил выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова

Опубликовано: 25.06.2024 16:47 , Обновлено: 25.06.2024

Власти России отреагировали на выдачу Международным уголовным судом (МУС) выдачу ордеров на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Там назвали ордера "ничтожными".

«Это просто слова, так как юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и это решение принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

[inf]Международный уголовный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Суд был учреждён на основе Римского статута, принятого 17 июля 1998 года и начал свою работу с 1 июля 2002 года, после вступления Римского статута в силу.

МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН. Из 193 государств — членов ООН - его ратифицировало большинство — 121. Ещё 31 — подписали, но не ратифицировали, а 41 — вовсе не подписали. [/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест Сергея Шойгу, занимающего сейчас пост секретаря Совета безопасности России, и Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Информация об этом во вторник, 25 июня, появилась на официальном сайте МУС.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова