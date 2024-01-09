«Это ОПГ» - Сербские наёмники, воюющие в Украине, пожаловались на «скотское» отношение в ВС РФ. В Кремле ответили

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Опубликовано: 09.01.2024 14:38 , Обновлено: 09.01.2024

Сербский наемник Деян Берич, который занимается вербовкой своих сограждан в российскую армию, пожаловался в соцсетях на плохое обращение к наёмникам со стороны российских командиров. По его словам, они относятся к воюющим за Россию сербам "как к скоту", держа на морозе без еды и воды, называют их "цыганами" и "отправляют на штурмы под угрозой расстрела". Жалоба сербских наёмников дошла до Кремля.

По словам Берича, который недавно стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, нелицеприятным отношением к воюющим за русских сербам отличились командиры рязанского 119-го полка ВДВ. После того, как бойцы отдельного подразделения “Волк”, который входит в состав этого полка, записали видео-обращение к Путину и руководству Минобороны с просьбой о переводе “в любую другую часть”, где к ним не будут относиться “хуже, чем к заключённым”, ситуация, по словам Берича, только усугубилась.

По его словам, сербских наёмников российская армия не “обеспечила ничем, от слова совсем” и всем, начиная от оружия и техники и заканчивая питанием и медицинской помощью, они обеспечивали себя собственными силами. После того, как бойцы отказались воевать под руководством 119-го полка, их выгнали из землянок, несколько дней держали на морозе без еды и воды, угрожали тюрьмой, а затем предложили подписать бумаги “с признанием себя шпионами, предателями”.

“Стреляли в воздух, в буквальном смысле прикладами избивали безоружных бойцов, некоторым разбили головы”, - заявил Берич.

При этом он признался, что готов к тому, что после данного видео его “посадят за дискредитацию армии”, но он “боится за жизнь” сербских бойцов, поскольку командование 119-го полка, по его мнению, это “настоящая ОПГ” (организованная преступная группа).

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Вместе со своим обращением Берич также опубликовал то самое обращение своих соотечественников, в котором они, обращаясь к к Путину и руководству Минобороны, просят перевести их в другое подразделение.

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Кроме того, на своей страничке в соцсети “ВКонтакте” он выложил аудиозапись, на которой слышно, как, по его предположению, сотрудник военной полиции кричит “Лежать”, после чего за кадром раздаются звуки выстрелов.

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Вопрос о ситуации с сербскими наёмниками 9 января российские журналисты подняли на ежедневной пресс-конференции у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Впрочем, как сообщила Русская служба BBC, Песков не стал комментировать обращения Берича, а переадресовал этот вопрос в Министерство обороны РФ.

Ранее Телеграф сообщил, что летом прошлого года российский генерал-майор Иван Попов с позывным “Спартак” заявил, что его уволили с поста командующего 58-й армией РФ, воюющей на украинском Запорожье, после того, как он “на самом верху” высказался о проблемах в армии.

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