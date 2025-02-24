"Это очень, очень плохо" — В Турции рыбаки сняли на видео квадратные волны

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Опубликовано: 24.02.2025 17:43 , Обновлено: 24.02.2025

Недавно у берегов Турции рыбаки сняли на видео необычное природное явление — квадратные волны. Оно возникает тогда, когда сталкиваются две отдельные погодные системы: ветер направляет волны в одну сторону, а сильное течение — в другую. Таким образом создаётся эффект своеобразной шахматной доски.

Несмотря на то, что зрелище это довольно красивое, оно представляет собой весьма опасное явление. По данным Европейского космического агентства, за последние несколько лет именно квадратные волны стали причиной нескольких кораблекрушений. Любой, кто в этот момент окажется в воде, будет вынужден бороться сразу с двумя стихиями одновременно.

Ранее Telegraf.news писал, что на австралийском острове Тасмания впервые с 1974 года на берег выбросились 157 малых косаток, среди которых 90 были ещё живы. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа побережья спасти их не удалось. Что стало причиной трагедии, неизвестно. Эксперты пообещали провести вскрытие и взять необходимые пробы воды.

В Австралии впервые за 50 лет на берег выбросились больше 150 китов