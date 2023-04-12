В Сети появилось видео, как украинскому солдату отрезают голову. В Киеве отреагировали

Опубликовано: 12.04.2023 09:51 , Обновлено: 12.04.2023

На днях по соцсетям разлетелись два видеоролика, на которых, по словам авторов публикаций, показано обезглавливание украинских солдат. На видео сняты два отдельных события, но в обоих случаях неустановленные бойцы отрезают ножом голову, предположительно, украинским солдатам.

Первое, исходя из кадров видеозаписи, было снято летом - на видео много зелени и листвы на земле. У обезглавленного военного на руке видна желтая повязка, которую, как поясняют специалисты, в свое время для идентификации использовали Силы обороны Украины. Один из палачей на видео предлагает “отправить голову в Киев”, а потом “в мешке командиру отправить”. Также в начале видео слышно, как один из присутствующих бойцов говорит, что солдат, которому впоследствии отрезали голову, могла быть ещё жива, передает CNN.

Второе видео появилось в сети 8 апреля и, как отмечает американское издание, было предположительно снято наемниками из частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”. На нём видны обезглавленные трупы двух украинских солдат, лежащих на земле рядом с подбитым военным бронеавтомобилем. У солдат также были отрезаны руки. Голоса на видео изменены, вероятно, чтобы было невозможно идентифицировать говорящего.

Согласно авторам публикаций, которые разместили видео в соцсетях, эти кадры были сняты под Бахмутом, где в течение многих месяцев шли самые ожесточенные бои, в том числе, при участии ЧВК “Вагнер”. Однако подтвердить эту информацию на данный момент невозможно.

“За всё будет ответ и ответственность”

Вскоре после появления видео с обезглавливанием на страницах пророссийских военных корреспондентов, Офиса президента Украины Андрей Ермак, прокомментировал его в своем телеграм-канале.

“За всё будет ответ и ответственность”, - написал он.

Между тем, Институт изучения войны (ISW) 10 апреля заявил, что ЧВК “Вагнер” “продолжает совершать военные преступления, обезглавливая украинских военнослужащих в Бахмуте”. В ISW сообщили об аналогичных инцидентах в Попасной Луганской области, где в начале войны также действовали российские наёмники.

Отметим, что руководство ЧВК “Вагнер” пока никак не комментировало новые видео. В прошлом месяце он анонсировал перезагрузку ЧВК “Вагнер”. Он заявил о том, что намерен создать “не просто лучшую частную в мире армию, а армию с идеологией”.