"Это был не я" - Байден вызвал хохот и овации, пошутив про свои частые падения

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Опубликовано: 10.11.2023 13:21 , Обновлено: 10.11.2023

Президент США Джо Байден чуть не попал на страницы СМИ в новостях о своем падении. Во время его выступления в штате Иллинойс раздался грохот. Но президент США вовремя отреагировал.

Президент США не стушевался и пошутил. “С вами все в порядке? Я хочу, чтобы пресса знала, что это был не я”, — сказал Байден. Чем вызвал овации среди присутствующих в зале.

Новости про падения самого старого президента США за всю историю часто попадают в СМИ. Особенно российские. Таким образом там часто подчеркивает почтенный возраст Джо Байдена, намекая на его неспособность управлять страной.

Ранее Телеграф тоже писал, что американский лидер упал, пытаясь сойти с велосипеда во время поездки в парке штата Кейп Хенлопен. Об этом сообщило агенство The Associated Press. А видео разошлось по всему миру.

Новость Телеграф

Однако курьёзы случаются и с другими главами государств. Владимир Путин 9 ноября прибыл в Казахстан с официальным визитом. Его выступление на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, отметили пользователи в Интернете.

Путин не смог выговорить имя Токаева, а потом его «запикали». Что это было?