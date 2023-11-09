Путин не смог выговорить имя Токаева, а потом его "запикали". Что это было?

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Опубликовано: 09.11.2023 16:20 , Обновлено: 10.04.2024

Владимир Путин 9 ноября прибыл в Казахстан с официальным визитом. Его выступление на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, отметили пользователи в Интернете.

«Касым-Жомарт Киреевич», - так назвал Владимир Путин казахстанского коллегу. То, что глава РФ не может правильно выговорить имя президента страны, которую утром назвал самым близким союзником России - не новость. Такое уже случалось. А вот дальше произошел более необычный курьёз.

Во время выступления президента России его микрофон на время перестал работать. Получилось, как-будто Владимира Путина “запикали”, как это делают, когда хотят приглушить нецензурные слова.

“Видимо, в отместку на саммите в Казахстане, куда приехал российский президент, ему на пару секунд отключили микрофон”, - прокомментировали пользователи в Интернете курьёз.

Путин и Токаев приняли 9 ноября участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему “Сельское хозяйство — основа сильной экономики”.

Во время его Владимир Путин признался, что его цифры отличаются от цифр президента Казахстана.

“При прямом активном участии регионов наш взаимный товарооборот с Казахстаном в 2022 году увеличился более чем на 10% [и достиг] - Касым-Жомарт Кемелевич сказал, что 27 миллиардов, по нашей статистике — 28,2 миллиарда долларов” - заявил он.

Ранее Телеграф писал, что президент России Владимир Путин 10 января во время внеочередной сессии ОДКБ назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева другим именем.

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Кстати, был ещё один интересы случай. Президент России Владимир Путин 7 сентября встретился на Восточном экономическом форуме с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Вот как глава Кремля его назвал.

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