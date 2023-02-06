Эстония запретила ввозить из России бензин в канистрах

Опубликовано: 06.02.2023 09:50 , Обновлено: 06.02.2023

Эстония с 6 февраля запретила покупать, ввозить и перевозить нефтепродукты из России, в том числе топливо для автомобилей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Налогово-таможенный департамент страны.

По словам главы службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты департамента Пирет Тинкус, у около 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы помимо заправленного бака «есть десятилитровая канистра с бензином».

Она отметила, что граждане стран Евросоюза могут покупать в России топливо, необходимое для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

А вот топливо в канистрах из РФ ввозить запрещено, так как «это не считается удовлетворением основных потребностей, в том числе завершением поездки».

Тинкус подчеркнула, что такое же запрет действует в Литве и Латвии, а также в Финляндии.

Напомним, страны-члены ЕС согласились с предложением Еврокомиссии установить предельные цены на российские нефтепродукты. Они решили ввести с 5 февраля ограничение в размере 100 долларов за баррель для премиальных продуктов, таких как дизельное топливо, и ограничение в размере 45 долларов для недорогих нефтепродуктов.