ЕС ввел потолок цен на российские нефтепродукты

Опубликовано: 03.02.2023 21:18 , Обновлено: 03.02.2023

Страны-члены ЕС согласились с предложением Еврокомиссии установить предельные цены на российские нефтепродукты, сообщила председательствующая в ЕС Швеция 3 февраля.

Послы 27 государств ЕС договорились на сегодняшней встрече ввести ограничение в размере 100 долларов за баррель для премиальных продуктов, таких как дизельное топливо, и ограничение в размере 45 долларов для недорогих нефтепродуктов.

Ограничение цен вступает в силу в воскресенье, 5 февраля, как и запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов. Такое решение последовало вслед за установлением предельного уровня цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, введенным 5 декабря

Как будет работать потолк на российские нефтепродукты

Применение ценового потолка, вероятно, будет затруднено разнообразием и качеством нефтепродуктов и, следовательно, будет более сложным, чем ограничение цен на сырую нефть от 5 декабря.

Теперь запрещается иностранным судам ЕС перевозить нефтепродукты российского происхождения. Это положение также распространяется на компании, которые оказывают техническую, брокерскую или финансовую помощь, такую как страхование грузов, перевозящих российские продукты переработки.

Запрет не будет применяться, если нефтепродукты закупаются ниже предельных цен на нефть, согласованных ЕС.

Если судно будет намеренно перевозить российскую нефть выше предельной цены, то операторам ЕС будет запрещено страховать, финансировать и обслуживать это судно в течение 90 дней после разгрузки груза.

А суда под флагом ЕС будут подвергаться штрафным санкциям в соответствии с национальным законодательством, но ЕС уже работает над введением штрафа в размере 5% от общего оборота для компаний, нарушающих санкции ЕС.