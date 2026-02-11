Эстония оценила вероятность начала войны с Россией в 2026 году

Опубликовано: 11.02.2026 13:38 , Обновлено: 11.02.2026

Эстонская внешняя разведка оценила перспективы начала войны России против стран НАТО в Балтийском регионе. По данным Таллина, российский военно-промышленный комплекс увеличил производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз с 2021 года.

«Это указывает на высокую вероятность того, что Россия готовится к будущему конфликту, несмотря на то, что война с Украиной еще продолжается» , — подчеркивается в докладе национальной безопасности страны.

Согласно докладу, к концу 2025 года российские заводы произведут более 7 миллионов артиллерийских, минометных и реактивных снарядов. Это значительный рост по сравнению с предыдущими годами:

в 2024 году Россия произвела 4,5 миллиона единиц боеприпасов;

в 2023 году — 3,5 миллиона;

в 2022 году — 1 миллион;

в 2021 году — 400 000.

Эстонская разведка подчеркивает, что с начала полномасштабной войны с Украиной производство боеприпасов в России увеличилось в 17 раз, главным образом благодаря строительству новых промышленных мощностей.

Закупки в 2025 году обошлись российским вооруженным силам примерно в 1 триллион российских рублей, что эквивалентно 10,6 миллиарда евро. Однако эстонская разведка подчеркивает, что стоимость производства 152-мм снаряда осталась ниже 100 000 российских рублей (примерно 1050 евро), что во много раз ниже, чем у западных 155-мм аналогов.

Помимо собственного производства, Москва полагается на импорт из Ирана и Северной Кореи (КНДР). По оценкам, с 2023 года Россия приобрела у зарубежных партнеров от 5 до 7 миллионов снарядов. Согласно украинским данным, на северокорейские боеприпасы приходилось до половины всех ракет, выпущенных Россией по Украине во второй половине 2025 года.

Впрочем, эстонские спецслужбы считают, что рост запасов снарядов в России связан с долгосрочным планированием, а не планами развязать новую войну. В докладе отмечается, что «для Кремля поддержание таких резервов почти наверняка является ключевым элементом планирования потенциальных будущих конфликтов».

Впрочем, в Таллине полагают, что Россия не намерена начинать военные действия против Эстонии или любого другого государства — члена НАТО (Организации Североатлантического договора) в 2026 году. Однако авторы исследования пришли к выводу, что «весьма вероятно, что Россия восстановит часть своих запасов стратегических артиллерийских боеприпасов — фактически, готовясь к новой войне».

В самой России утверждают, что не планируют нападать на страны Балтии или других представителей НАТО. Там даже предложили странам ЕС (Европейского союза) подписать пакт о ненападении. Однако западные страны выразили недоверие такому предложению, так как после начала войны с Украиной в Европе обещаниям Москвы не верят, даже закрепленным на бумаге.

Позднее Сергей Лавров на собрании по случаю Дня дипломатического работника РФ заявил, что Москва доведет до конца «процесс возвращения исконно русских земель в родную гавань».

Ранее мы писали, что в Беларуси власти также решили нарастить выпуск собственных боеприпасов, однако Минск обосновывает такое решение существенной модернизацией польской армии.

«Наращивание военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят» , — пояснил Александр Лукашенко на недавнем совещании.

Лукашенко приказал выпускать свои патроны и снаряды, напомнив об армии Польши