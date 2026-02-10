Лукашенко приказал выпускать свои патроны и снаряды, напомнив об армии Польши
Президент Беларуси созвал на закрытое совещание у себя во Дворце Независимости чиновников. Главной темой стало оснащение белорусской армии и развитие военно-промышленного комплекса Республики Беларусь.
По словам главы государства, Беларуси нужно выпускать свои патроны и выстрелы для гранатометов.
«То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, когда мы говорим о самодостаточности сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность в военной сфере», – сказал он собравшимся чиновникам.
Он дал указание начать уже к концу года выпускать в Беларуси собственные патроны и снаряды для гранатометов.
«Гранатомёты будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. И надо понимать, что все боеприпасы могут хорошо храниться. И мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад», – распорядился он, предупредив об ответственности за нарушение сроков выполнения поручения.
Одной из причин такого внимания к обороноспособности Беларуси он назвал усиленную модернизацию армии соседней Польши.
«Наращивание военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят», – пояснил он.