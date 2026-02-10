Лукашенко приказал выпускать свои патроны и снаряды, напомнив об армии Польши

Опубликовано: 10.02.2026 11:53 , Обновлено: 10.02.2026

Президент Беларуси созвал на закрытое совещание у себя во Дворце Независимости чиновников. Главной темой стало оснащение белорусской армии и развитие военно-промышленного комплекса Республики Беларусь.

По словам главы государства, Беларуси нужно выпускать свои патроны и выстрелы для гранатометов.

«То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, когда мы говорим о самодостаточности сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность в военной сфере», – сказал он собравшимся чиновникам.

Он дал указание начать уже к концу года выпускать в Беларуси собственные патроны и снаряды для гранатометов.

«Гранатомёты будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. И надо понимать, что все боеприпасы могут хорошо храниться. И мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад», – распорядился он, предупредив об ответственности за нарушение сроков выполнения поручения.

Одной из причин такого внимания к обороноспособности Беларуси он назвал усиленную модернизацию армии соседней Польши.