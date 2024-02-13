Есть погибшие и раненые. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Опубликовано: 13.02.2024 10:06 , Обновлено: 13.02.2024

В ночь на вторник, 13 февраля, двое военнослужащих Армении погибли в результате обстрела со стороны армии Азербайджана у села Неркин Ханд (приграничное село на юге Армении). С таким заявлением выступили в Минобороны Армении. В свою очередь в Азербайджане ответили, что это армяне обстреляли их позиции.

«13 февраля, начиная с 5.30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд», – сообщили в Минобороны Армении.

По данным ведомства, в результате обстрела двое армянских военнослужащих погибли, несколько получили ранения.

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В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что еще раньше велся обстрел позиций азербайджанской армии со стороны Армении.

«12 февраля в 20.50 и в 23.40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района. В результате один военнослужащий получил ранение», – сообщили в военном ведомстве Азербайджана.

В Ереване это утверждение назвали не соответствующим действительности.

В свою очередь, турецкие СМИ сообщили, что армянские силы из Карабаха переброшены к Зангезурскому коридору, где «ожидается большое противостояние».

Отметим, что после перехода Нагорного Карабаха под контроль Баку между Арменией и Азербайджаном проходили активные переговоры о заключении мирного соглашения.

Ранее Телеграф писал, что между Арменией и Азербайджаном согласованы три основных принципа установления мира и нормализации отношений. Об этом сказал армянский премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте 30 октября.

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