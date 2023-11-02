Есть как минимум три Путина? Японские учёные исследовали видео с президентом России - The Sun

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Опубликовано: 02.11.2023 07:05 , Обновлено: 02.11.2023

Несмотря на заверения Кремля о том, что Владимир Путин на свете один такой (просто, он очень "активный"), западная пресса, а теперь ещё и японские учёные настаивают, что у него есть двойники. И их активно используют в Кремле.

Японские эксперты по распознаванию лиц и голосу заявили, что исследовали выступления Владимира Путина за последние два года. Результаты их изысканий, уверяют они, показывают, что у российского президента есть как минимум два двойника, сообщил британский таблоид The Sun.

Недавно в некоторых российских СМИ и соцсетях с подачи профессора Соловья разошлась информация о том, что президент России якобы скончался, но все произошло тайно, а его самого подменили двойники. Поэтому вопрос - а настоящий ли глава ядерного государства - стал волновать не только самих россиян.

Японские эксперты по распознаванию лиц и голосу пришли к выводу, что теория о том, что Владимира Путина заменяют на публичных мероприятиях дублеры, имеет под собой основания.

Проанализировав различные появления Путина на публике с помощью современных технологий искусственного интеллекта, японские эксперты пришли к выводу, что у российского президента, скорее всего, есть как минимум два двойника.

Установлено, что именно настоящий Путин появился на параде на Красной площади в мае 2023 года. Однако сравнив его с «Путиным», перешедшим Крымский мост в декабре 2022 года, японские учёные обнаружилми всего 53% общих черт.

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Доля сходства между «парадным Путиным» и «Путиным», посетившим Мариуполь в марте этого года, еще хуже. На кадрах российского государственного телевидения видно, как Путин путешествует по разрушенному городу, осматривает строительную площадку жилого комплекса, беседует с жильцами и посещает трехкомнатную квартиру, а также дает указания вице-премьеру Марату Хуснуллину. И что же? Японские учёные настаивают, что сходство этого человека с настоящим Путиным всего 40%.

Японские учёные рассказали, что «Путин Мариуполя» и «Путин на Крымском мосту» имеют между собой лишь 18-процентное сходство.

Также они исследовали, как говорят “разные” Путины. Выяснилось, что Путин, выступавший на Форуме Евразийского экономического союза, состоявшемся в мае, - которого считали настоящим, - отличался от трех других выступлений Путина.

Учёные решили, что голос президента РФ на форуме отличался от других примеров выступления Путина в разных местах. “Помимо разницы в произнесении звука ”с”, существует заметный пробел в последовательном произнесении “pa” и “си"", - рассказал эксперт.

Ранее Телеграф сообщил, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 25 октября, что у президента России Владимира Путина ни двойников, ни проблем со здоровьем нет. По его словам, подобные утверждения не вызывают ничего, кроме улыбки.

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