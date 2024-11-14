"Есть аргументы "за" и "против" — Глава польского МВД рассказал, заплатят ли мигрантам за то, что те уедут из страны

Опубликовано: 14.11.2024 13:22 , Обновлено: 14.11.2024

Глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк рассказал, планируют ли в стране установить денежные выплаты переселённым мигрантам, если те отправятся к себе на родину. По его словам, на сегодняшний день по этому вопросу есть как аргументы "за", так и "против", а говорить о каких-либо суммах ещё рано.

На вопрос журналиста о том, планируют ли власти платить нелегальным мигрантам, Семоняк уклончиво ответил, что такой инструмент борьбы “должен быть”, но о его введении в Польше говорить ещё “слишком рано”. Также он добавил, что на сегодняшний день такую возможность “используют многие страны” и это “может быть выгодно” в том числе и для его государства.

Вместе с тем глава МВД обратил внимание, что вопрос денежных выплат не из лёгких, поскольку правительству нужно будет определить, что выгоднее: содержать иностранца в Польше или же дать ему денег, чтобы тот вернулся к себе на родину и “больше не возвращался”.

“Мы ожидаем разных голосов и мнений. Пока правительство не приняло проект, а это значит, что у нас нет однозначной позиции по этому поводу”, — объяснил Томаш Семняк и добавил, что решение находится “на стадии разработки”, передало местное Radio Zet.

“Есть аргументы “за” и “против”. Граждане не до конца осознают, сколько стоит содержание мигрантов в Польше, а потому многие страны решили дать им деньги, чтобы те уехали”, – заявил Томаш Семоняк. На вопрос журналиста о том, сколько в теории Польша могла бы платить переселённым мигрантам, глава МВД ответил, что “пока рано говорить о суммах”.

[info_b]Ожидается, что законопроект о выплатах поступит на рассмотрение депутатов Сейма до конца текущего года. В случае, если его одобрят, выплаты могут начаться с января 2026 года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск представил собственную стратегию борьбы с нелегальными мигрантами в Польше и всём ЕС. Он назвал её «Вернуть контроль, обеспечить безопасность». Среди ключевых предложений — “временное территориальное приостановление права на убежище”.

Туск предложил ужесточить миграционную политику в Польше. Что будет с «картами поляка» и разрешениями на работу и учебу?