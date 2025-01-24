ЕСПЧ признал отказ в сексе "недостаточным основанием" для развода

Опубликовано: 24.01.2025 12:12 , Обновлено: 24.01.2025

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону 69-летней француженки, чей муж подал на развод, утверждая, что она виновата, поскольку перестала заниматься с ним сексом. К слову, женщине пришлось дойти до высшей судебной инстанции, поскольку на её родине, наоборот, пришли к выводу, что мужчина прав.

Супруги поженились в 1984 году, и у них родилось четверо детей, включая дочь с инвалидностью, которая нуждалась в постоянном уходе. Отношения между ними ухудшились после рождения первого ребёнка: тогда же у женщины начались проблемы со здоровьем.

Спустя несколько лет, по информации суда, муж начал проявлять физическое и вербальное насилие, в ответ на что в 2004 году супруга прекратила сексуальные отношения с ним, а в 2012 году подала на развод.

В 2019 году апелляционный суд в Версале отклонил жалобы женщины и встал на сторону мужа, в то время как кассационный суд отклонил её попытку апелляции без объяснения причин, передала британская газета The Guardian. Тогда она обратилась в ЕСПЧ.

В итоге Суд вынес решение в пользу женщины, заявив, что отказ от секса не делает её «виновной» в случае развода. Европейский суд по права человека постановил, что было нарушено право женщины на уважение к частной и семейной жизни, которое защищается Европейской конвенцией о правах человека.

«Суд пришел к выводу, что сама концепция такой супружеской обязанности противоречит сексуальной свободе и праву на телесную автономию. Муж женщины мог бы подать на развод, указав на необратимое разрушение брака в качестве основного основания, а не, как он сделал, в качестве альтернативного основания», — сообщили в ЕСПЧ.

К слову, столь резонансное дело поддержали два главных французских женских правозащитных объединения: Fondation des Femmes (Женский фонд) и Collectif féministe contre le viol (Феминистский коллектив против изнасилований). Обе организации заявили:

«Брак не является и не должен быть сексуальным рабством». Также правозащитники отметили, что французские судьи продолжают навязывать свою «архаичную концепцию брака», несмотря на то, что в их законодательстве больше не существует обязанности «супружеского долга» и никакой закон не обязывает супругов заниматься сексом.

Там заявили, что крайне важно, чтобы французские судьи не навязывали женщинам — прямо или косвенно — обязанность вступать в сексуальные отношения.

В организациях утверждают, что если судьи позволят обществу и дальше придерживаться идеи о том, что существует своего рода «супружеский долг», это может стать средством запугивания сексуальных преступников или насильников в отношениях, в то время как во Франции изнасилование в браке является преступлением.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненском областном суде рассказали о необычной ситуации, которая произошла в городе над Неманом. Местный прокурор подал иск по гражданскому делу “в интересах государства”, где просил признать брак двух молодых людей недействительным. В качестве причины обвинитель указал, что ответчики “не преследовали цели создания семьи”.

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