Ещё один Superjet 100 совершил аварийную посадку в российском Красноярске

Опубликовано: 25.11.2024 11:05 , Обновлено: 26.11.2024

Ещё один Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в российском Красноярске. Это произошло в воскресенье, 224 ноября. Напомним, ранее аналогичный лайнер этого авиаперевозчика жёстко приземлился в турецкой Анталье, в результате чего возник пожар. Людей вовремя эвакуировали, никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Baza, утром 24 ноября борт RA 89080 авиакомпании “Азимут”, выполнявший рейс “Минеральные Воды — Уфа — Красноярск”, подал сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. В итоге самолёт приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Интересно, что вечером того же дня другой Superjet «Азимута» загорелся в аэропорту Антальи. Пассажирам пришлось экстренно эвакуироваться через надувной трап. Как утверждает Baza, этот же самолёт месяц назад повредил створки шасси при вынужденной посадке во Внуково. Тогда это произошло из-за отказа гидросистемы. Авиакомпания «Азимут» пока не прокомментировала череду происшествий.

Кроме того, недалеко от аэропорта Вильнюса на жилой двухэтажный дом рухнул грузовой самолёт. ЧП произошло в понедельник утром, около 5:31 по местному времени. По данным литовских СМИ, на борту было четыре человека — два пилота и два пассажира. Известно, что выжил как минимум один из них — его вытащили из кабины и передали медикам.

Под Вильнюсом на жилой дом рухнул грузовой самолёт