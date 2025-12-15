Ещё один город в России остался без отопления

Опубликовано: 15.12.2025 12:07 , Обновлено: 15.12.2025

Жители ещё одного крупного российского города в середине декабря остались без отопления. На этот раз проблемы возникли в городе-миллионнике - Ростове-на-Дону. Там на крупнейшей теплостанции города — Ростовской ТЭЦ-2 - выявили серьёзный дефект, потребовавший экстренного ремонта.

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко официально заявил, что авария никак не связана с массированной атакой беспилотников на Ростовскую область, которую зафиксировали в ночь на 15 декабря. В самом городе дроны привели к возгоранию двух автомобилей и повреждению крыши частного дома, но ЧП на станции с атакой оказалось не связано.

Согласно официальной информации пресс-службы ТЭЦ-2, при проведении ремонтных работ обнаружили дефект внутристанционного трубопровода, из-за чего специалистам пришлось переключать теплофикацинное оборудование. Сама ТЭЦ-2, введённая в эксплуатацию в 1974 году, обеспечивает теплом и горячей водой порядка 70% жителей города.

О масштабах аварии в самой компании не сообщили. Не комментируют пока ЧП и городские власти. По данным российских СМИ, авария затронула как минимум четыре района города: Железнодорожный, Советский, Кировский и Октябрьский.

Согласно информации Telegram-канала “ЕЖ”, в трёхградусный мороз 15 декабря в Ростове без отопления и горячего водоснабжения на данный момент остаются как минимум 1375 жилых домов и ряд социальных объектов.

Местный портал 161.ru также сообщил, что прошлым летом городские власти провели специальное исследование, смоделировав аварию на Ростовской ТЭЦ-2. По их расчётам, в случае полной остановки станции на длительное время эвакуация потребуется как минимум 135 тысячам человек. В их сценарии при сильных ночных морозах (до -18С) уже через 33 часа после аварии в квартирах температура воздуха опустится до +8С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 7 декабря властям города Ангарска в Иркутской области пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации после серьезной аварии на местной ТЭЦ. В результате неё около 167 тысяч жителей 200-тысячного города остались почти без отопления. И это в период наступивших морозов.

В России 167 тысяч жителей города Ангарск остались без отопления в 30-градусные морозы