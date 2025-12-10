В России 167 тысяч жителей города Ангарск остались без отопления в 30-градусные морозы

Опубликовано: 10.12.2025 17:02 , Обновлено: 10.12.2025

Власти города Ангарска в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации после серьезной аварии на местной ТЭЦ 7 декабря. В ее результате около 167 тысяч жителей 200-тысячного города остались почти без отопления. И это в период наступивших морозов.

Температура в Иркутской области в эти дни опускалось до -32°C, а по прогнозам, в ближайшие дни сохранится на уровне минус 20–30. Полное восстановление работы ТЭЦ пока произошло. Хотя запустили часть остановленных котлов.

“Ремонтные работы для устранения последствий аварии ведутся круглосуточно”, — заявили в администрации города.

Мало того, для ликвидации последствий в Ангарск прибыли около 250 специалистов из Иркутска, Усолья-Сибирского, Братска и других городов. В то же время, энергетики призвали жителей не перегружать электросети, опасаясь масштабных отключений электричества.

В социальных сетях жители публикуют жалобы на холод в квартирах.

“Мы живём в 1-м квартале города Ангарска… После аварии температура стала +15. Сейчас все пишут потеплело, да батареи горячее стали, температура +17, но за окном-то -32. У нас ребёнок после операции, восстановить не можем. Болеет и болеет. Куда ещё обратиться? В какие двери стучать?”, — написала местная жительница Светлана Валерьевна.

Другой пользователь сообщил, что в 7 утра в 35-м квартале температура в квартире не превышала +16.. +17 градусов.

В свою очередь, Следственный комитет России начал проверку по факту аварии.

“Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а”, “б” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)”, — говорится в сообщении ведомства.