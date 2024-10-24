"Чувствовала себя куском мяса" — Бывшая модель обвинила Трампа в "извращённой игре", которая произошла 31 год назад

Опубликовано: 24.10.2024 15:58 , Обновлено: 24.10.2024

За две недели до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, Дональда Трампа вновь обвинили в сексуальных домогательствах. На сей раз об этом заявила бывшая модель Стейси Уильямс, которую республиканец якобы «облапал» в 1993 году. По словам женщины, она решила рассказать об этом, чтобы предотвратить переизбрание Трампа.

По словам экс-модели, с Трампом её познакомил друг бизнесмена, скандально известный Джеффри Эпштейн, который также “прославился” на почве сексуальных домогательств. Женщина рассказала, что однажды они зашли в Trump Tower, после чего Трамп якобы притянул её к себе, и его руки прошлись «по всей её груди», талии и ягодицам.

В то же время, как заверяет бывшая модель, она увидела, как Трамп и Эпштейн, с которым она тогда встречалась, “улыбались друг другу”. Такое поведение американка расценила как «извращённую игру», передала британская газета The Guardian.

Стейси Уильямс, 2024 год

«Я чувствовала стыд и отвращение, и когда мы разошлись, я ощутила это чувство. Как будто я снова пережила то, что руки Трампа были повсюду на мне. У меня было ужасное ощущение, словно всё это подстроено. Я чувствовала себя куском мяса», — рассказала Стейси Уильямс. К слову, это не первый случай подобных обвинений. Ранее суд признал вину миллиардера за домогательства в середине 1990-х годов: тогда его жертвой стала писательница Джин Кэрролл.

Что ответили в штабе Дональда Трампа?

Тем временем Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь предвыборного штаба Дональда Трампа, выступила с заявлением, в котором опровергла все обвинения. В частности, она сказала: «Эти обвинения, выдвинутые бывшим активистом Барака Обамы и озвученные во время звонка в штаб Харрис за две недели до выборов, безоговорочно ложны. Очевидно, что эта фейковая история была придумана штабом Харрис».

Ранее Telegraf.news писал, что суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Дональду Трампу. Такое решение блюстители закона приняли “во избежание влияния” на предстоящие президентские выборы. По их словам, дело возобновят в ноябре, после того, как в США выберут нового главу государства. Напомним, кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа ранее осудили по 34 пунктам уголовного обвинения в фальсификации документов.

Суд США отложил приговор Трампу «во избежание влияния» на президентские выборы