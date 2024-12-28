Еще одна авиакомпания отменила полеты в Россию

Опубликовано: 28.12.2024 18:05 , Обновлено: 28.12.2024

Авиакомпания "Туркменистан" 28 декабря сообщила, что отменила регулярные рейсы по маршруту "Ашхабад – Москва – Ашхабад" на месяц. Напомним, ранее от полетов в Россию отказались четыре авиаперевозчика из разных стран.

“Авиакомпания “Туркменистан” сообщает, что регулярные рейсы по маршруту “Ашхабад – Москва – Ашхабад” в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены”, - [link href=“https://turkmenistanairlines.tm/ru/news/show/ashgabat-moskwa-ashgabat%20otmena” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте туркменского авиаперевозчика.

Он пообещал вернуть деньги клиентам в полном объеме.

Ранее Telegraf.news писал, что от полетов в Россию отказались израильская авиакомпания ElAl, казахстанская QAZAQ, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AzAl) и FlyDubai из ОАЭ. В результате их решения были отменены рейсы “Тель-Авив — Москва”, также отказались от полетов из Дубая в Сочи, Минеральные Воды и другие города.

Тем временем белорусская авиакомпания «Белавиа» не сообщала об изменении графика или маршрутов полетов. В Россию также продолжили летать, как и прежде, многие иностранные компании.

Сразу 4 авиакомпании отказались летать в Россию. А что «Белавиа»?