Сразу 4 авиакомпании отказались летать в Россию. А что "Белавиа"?

Опубликовано: 28.12.2024 09:26 , Обновлено: 28.12.2024

В пятницу, 27 декабря, стало известно, что сразу 4 компании отказались от полетов в российские города из-за сомнений в безопасности. Под запрет этих кампаний попали сразу 24 российских региона.

От полетов в Россию отказались израильская ElAl, казахстанская QAZAQ, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AzAl) и FlyDubai из ОАЭ. В результате их решения были отменены рейсы Тель-Авив - Москва, также отменили вылеты из Дубая в Сочи и Минеральные Воды и другие города.

Отмененные маршруты, согласно данным Flightradar, проходили над над 24 регионами России, включая Москву, соседние с Беларусью Псков и Смоленск, Курганскую область и другие регионы России. Практически все из “запретных” областей и городов в России ранее подвергались атакам беспилотников.

Тем временем, белорусская авиакомпания “Белавиа” не сообщала об изменении графика или маршрутов полетов. В Россию также продолжили летать, как и прежде, многие иностранные компании. Общее число таких авиаперевозчиков составляет от 56 до 59, по разным оценкам. Среди них крупные Emirates, Qatar Airways, Air China и Turkish Airlines.

По данным “Аэрофлота”, на ноябрь 2024 года иностранные авиакомпании заняли 40% российского авиарынка на международных линиях, что стало рекордом за историю наблюдений.

Ранее в “Белавиа” выразили соболезнования в связи с катастрофой азербайджанского авиалайнера. “В эту трудную минуту приносим соболезнования родственникам, близким погибших и выражаем поддержку коллегам из авиакомпании “АЗАЛ”, - написали в официальном ТГ-канале “Белавиа”.