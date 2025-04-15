ЕС запланировал на май обнародование плана по отказу от российских энергоресурсов. Какие инструменты могут использовать?

Опубликовано: 15.04.2025 10:41 , Обновлено: 15.04.2025

Европейский союз намерен 6 мая опубликовать «дорожную карту» с шагами по постепенному отказу от российских ископаемых видов топлива. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эта инициатива призвана согласовать политическую цель ЕС по сокращению импортной зависимости от Москвы с необходимостью снижения затрат на энергию для европейской промышленности.

По данным источников агентства, публикацию «дорожной карты», изначально планировавшаяся на более ранний срок, в ЕС отложили из-за оценки влияния ужесточения позиции США по Украине и усилий по сохранению единства внутри блока. Отмечалось, что некоторые страны ЕС увеличили импорт российского СПГ после сокращения поставок трубопроводного газа вследствие событий 2022 года.

В документе, как предположили собеседники Bloomberg, рассмотрят различные варианты сокращения импорта российских энергоресурсов. Европейская комиссия, по их информации, может рекомендовать использование инструментов, связанных с торговлей, таких как квоты или тарифы. Позже, как утверждается, на основе «дорожной карты» будет подготовлено юридическое предложение.

Издание Financial Times, в свою очередь, сообщило со ссылкой на трёх чиновников ЕС, что ЕК также изучает правовые варианты, которые позволили бы европейским компаниям разорвать долгосрочные газовые контракты с Россией, не выплачивая при этом крупные штрафы.

По данным источников газеты, юристы Комиссии рассматривают условия контрактов и возможность объявления форс-мажора. «Если вся идея в том, чтобы не платить России, то [выплата компенсации] подорвёт всю цель», — привело издание слова одного из чиновников.

Эта юридическая проработка ведётся в рамках общей стратегии по избавлению ЕС от российского ископаемого топлива к 2027 году.

В то же время эксперты, такие как Джеймс Уодделл из Energy Aspects Ltd., выразили мнение, что вернуть российский трубопроводный газ в Европу будет сложно из-за «политического противодействия, а также юридических и технических проблем». Отмечается, что хотя санкции на российский газ были бы самым сильным инструментом, ЕС пока не предлагал такую меру из-за ожидаемого отсутствия единодушной поддержки. Против могут выступить Венгрия и Словакия. Тарифы же, как напомнило Bloomberg, могут быть приняты квалифицированным большинством.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать источникам информацию о неопубликованных документах.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что представители крупного европейского бизнеса всё чаще говоярт вслух о необходимости повсеместно вернуться к закупкам российского газа.

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