В ЕС призвали сэкономить 55% запасов газа и не замёрзнуть. Это как?

Опубликовано: 19.12.2022 10:33 , Обновлено: 19.12.2022

Очень холодный декабрь не привел в Европе к газовому кризису. О чём отчитались чиновники из стран - ведущих экономик ЕС. Однако, в Евросоюзе хотят сохранить до половины газа, накопленного на зиму, поэтому призывают к экономии.

Германия в настоящее время не подвержена риску чрезвычайной ситуации с газом, которая включала бы нормирование, утверждает глава энергетического регулятора Bundesnetzagentur, но он сказал, что немецким домохозяйствам и промышленности необходимо продолжать усилия по экономии в свете нынешних холодов.

“Мы очень, очень далеки от этого (кризиса - Ред)”, - сказал президент Bundesnetzagentur Клаус Мюллер в интервью телекомпании ZDF, указав на уровень запасов газа в Германии, который составляет 92,45%. Это сопоставимо с 87,34% у всего Европейского союза.

“Мы можем легко справиться с одной, двумя, тремя неделями, когда станет очень холодно и потребление вырастет. Но это не должно продолжаться так в январе и феврале, и мы должны смотреть вперед на следующую зиму, 2023/2024”, - сказал он. Германия планирует сэкономить не менее 20% на потреблении газа, а уровни в хранилищах не должны опускаться ниже 40% к 1 февраля, чтобы избежать дефицита, заявил регулятор. Если зима будет мягкой, цель состоит в том, чтобы к концу зима оставить уровень хранения газа в европейских хранилищах на уровне 55%.

Спешка с заполнением хранилищ прошлым летом, несмотря на почти рекордные цены, на данный момент ослабила дефицит предложения, но морозная погода подвергает энергетическую систему Европы первому реальному испытанию этой зимой. На прошлой неделе сетевой регулятор Германии предупредил, что экономится недостаточно газа, и два из пяти показателей, включая уровни потребления, стали близки к критическим.