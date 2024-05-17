ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из Беларуси. Какой анализ нужно будет сдавать?

Опубликовано: 17.05.2024 16:25 , Обновлено: 17.05.2024

Европейская комиссия ужесточила требования к ввозу на территорию Европейского союза (ЕС) домашних собак, кошек и хорьков из Беларуси и России. С сентября 2024 года владельцы питомцев или перевозчики должны будут предоставить результат анализа животного на антитела к бешенству.

Причина ужесточения мер заключается в том, что требования ЕС по профилактике бешенства и правилам сертификации часто не соблюдаются при ввозе домашних животных из Беларуси и РФ, рассказали в Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы.

«Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические [против бешенства] требования. В прошлом году из-за несоответствия сопроводительных документов, несоответствующих условий перевозки и несоответствия идентификационного номера животного в Литву не были допущены 63 животных, перевозимых в коммерческих целях”, - отметила главный государственный ветеринарный врач Государственной погранслужбы Литвы Алиция Заранкович.

Так, с 16 сентября 2024 года для ввоза собак, кошек и хорьков нужно будет предоставить документ с результатом серологического исследования животного на антитела к бешенству. Причем проба для анализа должна отбираться минимум через 30 дней после вакцинации против бешенства и не менее чем за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата, рассказали в Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы.

Для пропуска животного на границе результат теста должен показать уровень антител, нейтрализующих вирус бешенства, в количестве не менее 0,5 МЕ/мл.

В ведомстве напомнили, что для ввоза на территорию ЕС животное нужно также привить от бешенства, получить для него ветеринарный сертификат образца ЕС. Кроме того, животное должно иметь подкожный микрочип или татуировку.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал закон “Об ответственном обращении с животными”. Так, согласно документу, владельцы опасных пород собак будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение. Закон также ограничит продажу животных несовершеннолетним, а питомники обяжет чипировать собак и кошек.

Для владельцев опасных пород — удостоверение. Лукашенко подписал закон об обращении с животными