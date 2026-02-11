ЕС составил свой список уступок, которых потребует от России в рамках мирных переговоров с Украиной

Опубликовано: 11.02.2026 07:41 , Обновлено: 11.02.2026

В Европейском союзе (ЕС) составили свой список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом 10 февраля заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

До сих пор в переговорах по прекращению военных действий в Украине в основном участвовали украинские, американские и российские официальные лица, а европейские представители лишь периодически консультировались с ними. Однако европейские чиновники заявляют, что без их участия мирное соглашение невозможно, передаёт агентство Reuters.

“Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев”, — заявила накануне Кая Каллас.

Глава европейской дипломатии пояснила, что у европейцев есть собственный список условий, которые они хотят выдвинуть не украинцам, на которых, по её словам, “и так оказывается сильное давление”, а русским.

Точный список Каллас пообещала представить правительствам стран ЕС в ближайшие дни. Полностью его содержание она не раскрывала, но упомянула требование возвращения всех украинских детей, вывезенных с украинских земель в Россию за время войны, а также ограничения на российские вооруженные силы.

Европейские чиновники заявляют, что у них есть рычаги влияния, с помощью которых они могут попытаться заставить Россию пойти на уступки. К примеру, замороженные в Европе российские активы на сумму около 210 млрд евро.

Как отметило Reuters, большинство европейских стран проводило политику дипломатической изоляции России с момента начала активных военных действий в Украине. Однако некоторые из них в последние месяцы высказывались в пользу прямых переговоров с Москвой, отчасти из-за опасений по поводу продолжительных дискуссий между американскими и российскими официальными лицами.

Так, главный советник президента Франции Эммануэля Макрона по внешней политике, Эммануэль Бонн, на прошлой неделе посетил Москву для переговоров с российскими официальными лицами.

Некоторые европейские чиновники предложили назначить представителя ЕС для руководства переговорами с Россией. Однако Каллас заявила, что для блока важно для начала определить, какие послания ЕС будет посылать Москве, прежде чем рассматривать такое назначение.

“Если мы ни за что не будем отстаивать свои права, то нам нет смысла сидеть за столом переговоров. Важно обсудить, какие уступки от российской стороны мы хотим увидеть для достижения устойчивого мира”, — пояснила свою позицию Каллас.

Между тем, чиновники ЕС предложили запретить все криптовалютные транзакции для России. Таким образом там хотят пресечь использование Москвой денежных потоков вне традиционной банковской системы, что может служить для обхода санкций.

Еврокомиссия предложила запретить все криптовалютные операции в России