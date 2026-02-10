Еврокомиссия предложила запретить все криптовалютные операции в России

Опубликовано: 10.02.2026 19:42 , Обновлено: 10.02.2026

Чиновники ЕС предложили запретить все криптовалютные транзакции для России. Таким образом там хотят пресечь использование Москвой денежных потоков вне традиционной банковской системы, что может служить для обхода санкций.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание Financial Times, Европейская комиссия предложила странам Союза пойти на такой шаг вместо попытки запретить российские криптокомпании, созданные на основе уже находящихся под санкциями платформ.

Брюссель утверждает, что такие компании используются для облегчения торговли товарами, применяемыми Кремлем в войне против Украины.

«Любое дальнейшее включение отдельных поставщиков услуг в сфере криптоактивов в списки… скорее всего, приведет к созданию новых компаний для обхода этих списков», — говорится во внутреннем документе Комиссии, содержащем перечень предлагаемых санкций для столиц стран ЕС.

«Для обеспечения достижения санкциями желаемого эффекта [ЕС] запретит сотрудничество с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов или использование любых платформ, позволяющих переводить и обменивать криптоактивы, созданных в России», — предложили авторы документа.

Брюссель также предложил ввести запрет на экспорт в Кыргызстан некоторых товаров двойного назначения. Еврокомиссия подозревает, что кыргызские компании продавали России запрещенные товары, такие как станки и электроника, используемые в производстве оружия и беспилотников.

Комиссия также предложила добавить в список санкционных организаций 20 банков и ввести запрет на любые транзакции с использованием цифрового рубля, который поддерживается Центральным банком России.

В статье ничего не говорится про Беларусь или компании из нашей страны. Тем не менее ранее, в 2025 году, сразу несколько белорусских банков попали под европейские санкции.

Новый пакет санкций Евросоюз хочет одобрить практически в годовщину начала войны России с Украиной, 24 февраля.