ЕС призвал Путина не объявлять мобилизацию из-за атаки на Кремль

Опубликовано: 04.05.2023 16:51 , Обновлено: 04.05.2023

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 4 мая предупредил Москву, чтобы она не использовала предполагаемую атаку на Кремль для эскалации войны на Украине.

“Мы призываем Россию не использовать это предполагаемое нападение в качестве предлога для продолжения эскалации войны”, - сказал Боррелл журналистам, направляясь на встречу министров ЕС в Брюссель, сообщает AFP.

“Вот что нас беспокоит: это может быть использовано для оправдания большего призыва людей, большего количества солдат, новых нападений на Украину”, - сказал он.

“Я слушал президента Зеленского и он ясно сказал, что Украина не причастна к нападениям, что они защищают свою страну, но они сражаются на своей земле, что они не нападают на российскую землю”, - заявил Жозеп Боррель.

Ранее в пресс-службе Путина обвинили США в планировании атаки на Кремль. Однако в Вашингтоне заявили, что не причастны. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил: “Мы не имеем к этому никакого отношения”. В Кремле другого мнения.

Утром, 4 мая, в МИД РФ тоже выступили с заявлением по поводу атаки беспилотников на Кремль. Там обвинили Запад. А посол России в США Анатолий Антонов высказался насчёт сроков ответа.

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