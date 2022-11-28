ЕС приравнял обход санкций к уголовному преступлению

Опубликовано: 28.11.2022 13:30 , Обновлено: 28.11.2022

Совет Евросоюза утвердил решение о включение обхода санкций в список уголовных преступлений. Об этом сообщили на сайте законодательного органа 28 ноября.

Там сказано, что члены Совета приняли решение единогласно.

В ЕС заявили, что таким образом «отреагировали на войну России против Украины».

Там объяснили, что у каждой страны-члена Евросоюза «разные определения» того, что является нарушением санкций, и как за это наказывать. Что, в свою очередь, может привести к «обходу этих мер».

Поэтому включение нарушения в список преступлений — это это один из первых шагов, заявили в Совете.

Далее Еврокомиссия должна представить проект директивы, которая будет содержать минимальные нормы, касающиеся квалификации таких преступлений и наказаний за них. Этот проект должны будут утвердить Совет ЕС и Европарламент.

В то же время, как писал Телеграф, Европейский союз пообещал подумать над просьбой российского банка Россельхозбанк о снятии санкций и переподключении его к системе SWIFT. Об этом заявил официальный представитель по внешнеполитическим вопросам Петер Стано «Известиям».

В ЕС пообещали подумать над переподключением Россельхозбанка к SWIFT