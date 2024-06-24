ЕС принял 14-пакет санкций против России. Кто в него попал, кроме "теневого флота" и российских СМИ?

Опубликовано: 24.06.2024 12:11 , Обновлено: 24.06.2024

В понедельник утром, 24 июня, Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении России. Это уже 14-ый по счёту список ограничительных мер с начала вооружённого российско-украинского конфликта. В Совете Европы добавили, что в этот раз пакет должен ещё больше усложнить обход санкций ЕС.

Европейские политики заявили, что очередные меры направлены против “высокоценных секторов российской экономики”, таких как энергетика, финансы и торговля. Также в ЕС надеются, что новый пакет позволит “ещё больше затруднить” обход санкций. В частности, председатель Европарламента Жозеп Боррель отметил, что ограничения “уже значительно ослабили российскую экономику”, а 14-ый пакет санкций демонстрирует “единство Европы в поддержке Украины”.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Европарламента, новый пакет санкций включил:

ограничительные меры для 116 физических и юридических лиц;

запрет на услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью транзита в третьи страны;

запрет на новые инвестиции в строящиеся проекты СПГ и ввод ограничений на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, которые не подключены к системе природного газа;

меры против Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога SWIFT;

запрет на получение финансирования из РФ для политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ в ЕС;

экспортные ограничения в отношении 61 компании (в том числе из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ), которые помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения;

расширение запрета на авиаперелёты, который теперь будет касаться и частных рейсов, если они совершаются в интересах российских физических или юридических лиц;

расширение запрета на перевозки грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом (теперь под ограничения попадают европейские операторы, 25% и более которых принадлежат российскому физическому или юридическому лицу);

запрет на покупку и транспортировку украинских культурных, археологических, научных, религиозных ценностей, если есть основания подозревать, что они были незаконно вывезены из Украины.

Отличительной чертой нового пакета стало то, что Евросоюз впервые принял меры, направленные против конкретных российских судов. В документе сказано, что они могут быть предназначены для различных целей: например, перевозка военной техники для России или перевозка украденного украинского зерна. Эта мера также нацелена на танкеры, входящие в “теневой флот” Путина.

[info_b]Всего под европейскими ограничениями с февраля 2022 года находятся 1725 физлиц и 420 российских организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Помимо этого, на физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент Сербии Александр Вучич в недавнем интервью швейцарской газете Die Weltwoche выразил “абсолютную уверенность” в том, что “через короткий промежуток времени” мир “ждёт настоящая катастрофа” из-за войны в Украине. По его словам, обострение конфронтации произойдёт уже осенью 2024 года.

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