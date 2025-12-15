Мир в Украине близко? США ожидают согласия России уже в выходные

Опубликовано: 15.12.2025 20:24 , Обновлено: 15.12.2025

В Берлине завершился очередной раунд переговоров между Украиной и США по обсуждению условий для прекращения войны с Россией. Делегации США и Украины объявили о «реальном прогрессе» в мирных переговорах.

По словам переговорщиков, достигнутые договоренности «действительно очень позитивны почти во всех аспектах». А США заявили, что «90%» вопросов между двумя Россией и Украиной могут быть урегулированы.

По имеющимся данным, Президент США Дональд Трамп «доволен» прогрессом, достигнутым в переговорах. Мало того, американские чиновники заявили, что ожидают, что Россия примет соглашение, достигнутое с Украиной, уже в эти выходные .

Тем временем Президент Украины Зеленский выступил с речью по случаю завершения переговоров и заявил, что двухдневные переговоры с американской стороной были «непростыми», но продуктивными.

Точные детали не разглашаются, но Зеленский заявил, что Киев не согласится ни на какие территориальные уступки, что, как утверждается, предполагалось в плане Трампа.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский охарактеризовал вопрос о территориях как самый болезненный. Он заявил, что, по его мнению, США ничего не требовали в отношении территорий, а просто уступили требованиям России.

«Есть очень сложные вопросы, особенно когда речь идет о территориальных проблемах, — добавил он. - Очень важно, чтобы мы все работали над этим, чтобы такие вопросы были решены справедливо».

Однако Вашингтоне ожидает, что Киев должен принять решение по территориальным уступкам для завершения войны, сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на американские официальные лица.

“Теперь президент Украины Зеленский должен обсудить территориальный вопрос со своей командой”, - указывает, в свою очередь, агентство Bloomberg.

Известно, что переговоры также включали обсуждение “аналогичных статье 5” НАТО гарантий безопасности для Украины, которые защитят ее от любой возможной российской агрессии.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц, как представитель принимающей стороны, заявил после переговоров (сам он в них не принимал участия), что появился «шанс на реальный мирный процесс для Украины». По его словам, “возможно, впервые” с начала войны достижение прекращения огня кажется вполне реальным.

За что выступают простые украинцы?

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев одобрили бы мирное соглашение при условии, что занятые Россией территории не будут официально признаны ее частью.

В то же время 75% выступили против плана, который, среди прочего, предусматривал бы вывод украинских войск с Донбасса и ограничения в отношении украинской армии, а также не включал бы конкретных гарантий безопасности.

Опрос показал, что 63% респондентов готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, 49% доверяют ЕС, а 23% — нет.

“Неблагодарное дело”

В свою очередь, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал установление сроков в переговорах по поводу войны на Украине «неблагодарным делом».

В своем заявлении он отметил, что президент России Владимир Путин «открыт для мира и серьезных решений», но против «создания временных отсрочек и уловок».