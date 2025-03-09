ЕС осудил "нападения проасадовских элементов" на силы нового правительства в Сирии. Что известно о столкновениях?

Опубликовано: 09.03.2025 16:40 , Обновлено: 09.03.2025

Евросоюз "решительно осудил нападения проасадовских элементов" на силы временного правительства в Сирии. Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), расположенный в Великобритании, заявил, что около 745 мирных жителей убили за 30 нападений на алавитов 7 и 8 марта, а общее число жертв больше. На фоне этого временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал к миру.

“Европейский союз решительно осуждает недавние нападения, предположительно, совершенные проасадовскими элементами, на силы временного правительства в прибрежных районах Сирии, а также любое насилие в отношении мирных жителей”, - [link href=“https://www.eeas.europa.eu/eeas/spokesperson-statement-latest-developments-syria_en” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в заявлении дипломатической службы Евросоюза.

Там написали, что сирийские граждане “должны быть защищены при любых обстоятельствах с полным соблюдением международного гуманитарного права”. ЕС также призвал “всех внешних игроков” полностью уважать “суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии”.

“ЕС осуждает любые попытки подорвать стабильность и перспективы прочного мирного перехода, инклюзивного и уважающего всех сирийцев в их многообразии”, - добавили в заявлении дипломатической службы объединения.

Тем временем, по данным SOHR, в результате столкновений сторонников свергнутого Башара Асада и сил временного правительства погибло около 1000 человек, в основном мирные жители (745 человек), также 125 членов сирийских сил безопасности и 148 сторонников Асада, [link href=“https://www.reuters.com/world/middle-east/syrias-sharaa-says-developments-within-expected-challenges-clashes-continue-arab-2025-03-09/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Reuters.

Временный президент Ахмед аш-Шараа призвал сирийцев не допустить дальнейшей дестабилизации страны. «Мы должны сохранить национальное единство и мир внутри страны, мы можем жить вместе», - сказал он, имея в виду алавитов и суннитов.

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Алавиты, представители религиозного направления, которое считается ответвлением шиитского ислама, составляют около 10% населения Сирии. Большинство жителей Сирии — мусульмане-сунниты. К алавитам принадлежала семья свергнутого Асада.

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Между тем, по информации главы SOHR Рами Абдулрахманa, среди убитых мирных жителей были женщины и дети алавитов. По его оценке, число погибших стало одним из самых высоких с момента химической атаки войск Асада в 2013 году, в результате которой в пригороде Дамаска погибло около 1400 человек.

Как развиваются события

Телеканал AL Jazeera со ссылкой на информацию агентства САНА от источника в Минобороны Сирии [link href=“https://www.aljazeera.com/news/2025/3/9/syrias-president-calls-for-peace-calm-amid-brutal-clashes” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link], что в районе деревни Бетаннита около города Тартуса 9 марта происходят интенсивные столкновения. Полковник Хасан Абдул Гани, представитель министерства, заявил, что «вторая фаза военной операции, направленной на преследование остатков и офицеров ликвидированного режима [Асада], началась в сельской местности Латакии и Тартуса после восстановления безопасности и стабильности в основных прибрежных городах».

Источник Reuters в сирийских силах безопасности сказал, что темпы боевых действий в районе городов Латакия, Джабла и Банияс замедлились. В то же время силы правительства прочесывают прилегающие горные районы, где скрываются около 5000 проасадовских повстанцев.

Карта: Al Jazeera

Источник сообщил Reuters 9 марта, что ночью столкновения продолжались в нескольких городах, где вооруженные группы обстреливали силы безопасности и устраивали засады на автомобили на шоссе, ведущие к основным городам прибрежной зоны. Он добавил, что за последние 24 часа повстанцы, поддерживающие Асада, организовали нападения на несколько объектов коммунального обслуживания.

По данным источника агентства, повстанцы повредили главную электростанцию, из-за чего во многих частях провинции прекратилось электроснабжение, а также была нарушена работа главной насосной станции водоснабжения и нескольких складов топлива.

Другой источник в полиции сообщил Reuters, что власти Дамаска также направляют подкрепления для усиления своего присутствия в сфере безопасности в горной провинции, где густые леса и труднопроходимая местность помогают сторонникам Асада.

Ранее Telegraf.news писал, что десятки человек были убиты после того, как сторонники Асада устроили засаду правительственным войскам в сирийском портовом городе Латакия во время рейда. В ответ там новое правительство начало массовые расстрелы.

Сторонники Асада захватили поселения в Сирии. Новые власти в ответ начали расстрелы