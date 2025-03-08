Сторонники Асада захватили поселения в Сирии. Новые власти в ответ начали расстрелы

Опубликовано: 08.03.2025 12:17 , Обновлено: 08.03.2025

Десятки человек были убиты после того, как сторонники Асада устроили засаду правительственным войскам в сирийском портовом городе Латакия во время рейда. В ответ там новое правительство начало массовые расстрелы.

Хасан Абдель-Гани, пресс-секретарь министерства обороны нового правительства Сирии, сообщил телеканалу “Аль-Джазира”, что боевики, лояльные Асаду, в четверг атаковали силы безопасности в нескольких местах в мухафазах (районах) Латакии и Тартуса, где проживает секта алавитского меньшинства, к которой принадлежит семья Асада, убив “несколько сотрудников сил безопасности”. в хорошо спланированных операциях.

[inf]Семья Асадов, принадлежащая к меньшинству алавитов, правила Сирией более полувека, пока Асад не был свергнут в конце прошлого года боевиками-исламистами-суннитами, которые стремились изменить политический и религиозный порядок в стране.

Алавиты Сирии составляют около 10% населения и занимали видное место в правительстве Асада, и хотя многие алавиты сдали свое оружие с декабря, кое-кто этого не сделал. [/inf]

Власти не обнародовали число погибших, но Сирийская наблюдательная миссия по правам человека (SOHR) сообщила в пятницу, что за два дня боевых действий было убито более 130 человек. Среди погибших были сотрудники служб безопасности, боевики и гражданские лица.

После этого стало известно, что в пятницу сторонники Асада захватили несколько поселений или их районов.

В тот же день вооруженные люди, лояльные новому правительству, ворвались в деревни Шеер, Мухтария и Хаффа недалеко от побережья Сирии и убили десятки человек, сообщила SOHR. Базирующийся в Бейруте телеканал “Аль-Маядин” сообщил, что более 30 мужчин были убиты в Мухтарии после того, как их отделили от женщин и детей.

Корреспондент “Аль-Джазиры” Омар Аль-Хадж сообщил, что власти потеряли контроль над несколькими районами Тартуса после “мятежей”. Для подавления мятежа были отправлены “подкрепления… из разных провинций и районов”, которые провели “масштабную операцию по обеспечению безопасности” в Тартусе, Латакии и Баниасе.