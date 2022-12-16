ЕС ослабит санкции против пяти российских олигархов — EUobserver

Опубликовано: 16.12.2022 11:58 , Обновлено: 16.12.2022

Евросоюз решил ослабить санкции в отношении российских бизнесменов, связанных с производством и экспортом удобрений. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет о:

Дмитрии Мазепине («Уралхим»);

Андрее Мельниченко («Еврохим»);

Андрее Гурьеве («ФосАгро»);

Вячеславе Канторе («Акрон»);

Вадиме Мошковиче («Русагро»).

Такое решение, по информации журналистов, ЕС принимает в случаях, когда деньги бизнесменов используют только для финансирования поставок продовольствия и удобрений, в первую очередь в Африку.

Однако разморозку активов еще нужно согласовать с Еврокомиссией.

Против такого решения выступили Литва и Польша. Ранее СМИ писали, что Бельгия и Нидерланды добивались исключений из ранее принятых санкций, направленных против российских производителей удобрений.

Напомним, 15 декабря страны Европейского союза все-такисмогли договориться о новых санкциях в отношении России. Так, ЕС может заморозить активы ВГТРК, «Национальной медиагруппы», государственной телекомпании АНО «ТВ-Новости» и Фонда стратегической культуры. А у телеканалов «НТВ Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ могут отобрать лицензии на вещание в ЕС.