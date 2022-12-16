ЕС согласовал 9-й пакет санкций против России. Что известно?

Опубликовано: 16.12.2022 09:49 , Обновлено: 16.12.2022

Страны Европейского союза все-таки смогли договориться о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщили дипломаты ЕС.

По информации Reuters, девятый пакет должны оформить в пятницу 16 декабря.

Пока точно неизвестно, что именно попадет под ограничения. Ранее СМИ писали, что санкции должны быть нацелены против «российской пропаганды». Например, ЕС может заморозить активы ВГТРК, «Национальной медиагруппы», государственной телекомпании АНО «ТВ-Новости» и Фонда стратегической культуры. А у телеканалов «НТВ Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ могут отобрать лицензии на вещание в ЕС.

Кроме того, в список санкций могут включить различных деятелей культуры, в том числе писателей, певцов и т.д.

А еще под ограничения может попасть близкая к Владимиру Путину семья Ковальчуков и связанные с ней компании.

Также, по информации СМИ, в санкционный список должны войти две дочери Рамзана Кадырова, еще один его родственник и десятки российских функционеров, чиновников и членов парламента.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, «девятый пакет санкций был упущенной возможностью

«Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Грустно, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений, а не более мощных санкций. Вместе с Польшей мы смогли добиться дополнительных гарантий безопасности, закрывающих лазейки. Литва сделает выбор в пользу того, чтобы ворота оставались запертыми», — написал он в своем Twitter.

Как отметило BBC, «расшифровать метафоры в твите министра помогает сообщение Франс пресс о том, что государства ЕС с мощной портовой индустрией, в первую очередь Бельгия и Нидерланды, добивались исключений из ранее принятых санкций, направленных против российских производителей удобрений».

«По словам дипломатических источников, частично они этого добились. Одним из крупнейших портов для российских и особенно белорусских удобрений была литовская Клайпеда, вероятно, к ней и относятся слова о запертых воротах», — подчеркнули журналисты.