Страны ЕС договорились о потолке цен на газ

Опубликовано: 19.12.2022 19:18 , Обновлено: 19.12.2022

Министры энергетики ЕС 19 декабря договорились о предельных ценах на газ, заявил президент Чехии в Твиттере. Страны Европейского союза таким образом пришли к согласию после двух месяцев жестких переговоров.

Агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, положив конец многомесячным политическим спорам о том, следует ли властям вмешиваться в энергетический кризис, который рискует ввергнуть регион в рецессию.

Так называемый механизм коррекции газового рынка, предназначенный для предотвращения резких колебаний цен, вступит в силу с 15 февраля. Новое ограничение вступит в силу только в том случае, если разница в ценах с мировыми ценами на сжиженный природный газ превысит 35 евро и будет держаться такой более 3 суток.

Ранее чиновники ЕС заявляли, что Германия, крупнейшая экономика Европы и газовый рынок, и некоторые другие страны, скептически относящиеся к предельным ценам, не поддержали последний компромисс, но страны, выступающие за ограничение цен, похоже, имели достаточную поддержку, чтобы прийти к соглашению.

“Никто в Германии не против низких цен на газ, но мы знаем, что должны быть очень осторожны, чтобы желать хорошего, и не делать плохое”, - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник перед встречей.